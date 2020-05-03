Водитель BMW устроил погоню за велосипедистом в Петербурге. Видео

03.05.2020, 15:42, Новости дня

Очевидец запечатлел дорожный конфликт, произошедший вечером в минувшую субботу, 2 мая, на Байконурской улице в Санкт-Петербурге.

Как рассказали свидетели произошедшего, между велосипедистом и водителем автомобиля BMW возникло недопонимание. Якобы автомобилист пустил в ход газовый баллончик, а его оппонент пнул ногой машину – этот момент остался за кадром.

После этого водитель принялся гоняться за мужчиной на велосипеде, грубо нарушая правила дорожного движения.

Как сообщают СМИ, впоследствии оба участника противостояния были доставлены в отдел полиции, где им пришлось дать объяснения своим поступкам.