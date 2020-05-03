 

При коронавирусе организм может атаковать сам себя, но вероятность этого можно снизить

03.05.2020, 15:42, Новости дня

Нехватка витамина D повышает риск развития тяжелых форм коронавируса на 15%.

Медики из Северо-западного университета в Эванстоне (США) под руководством профессора Вадима Бакмана выяснили, что этот витамин подавляет так называемый цитокинный шторм — мощную воспалительную реакцию, которая заставляет иммунитет атаковать клетки организма. Результаты опубликованы в medRxiv.

С начала эпидемии вирусологи и биологи пытаются выяснить, что именно может повлиять на течение болезни. Так, уже установлено, что болезни сердца и сосудов повышают вероятность гибели от COVID-19 почти в пять раз.

Британские медики еще месяц назад говорили о корреляции между нехваткой витамина D и повышенной вероятностью гибели от коронавирусной инфекции.

Бакман и его коллеги сопоставили концентрацию белка CRP и частоту осложнений и смертей от коронавируса. Выяснилось, что пациенты с острой нехваткой витамина D попадали в реанимацию в 17,3% случаев, прочие — в 14,6%. Это и означает повышение риска развития тяжелых форм пневмонии на 15%. Пока результаты носят предварительный характер, подчеркивают ученые.

Ранее сообщалось об исследовании, в котором также была выявлена связь между высокой смертностью и низким уровнем витамина D. Так, самое низкое его содержание наблюдается у жителей Испании, Италии и Швейцарии. Именно в этих странах уровень смертности от коронавируса был самым высоким. Также исследование объясняет и высокую смертность среди пожилых людей, у которых чаще фиксируется низкий уровень витамина D. По его итогам уже готовятся рекомендации для населения по употреблению витаминов и биологически активных добавок.

 



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