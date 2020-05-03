Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

03.05.2020, 15:42, Новости дня

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ постепенно стабилизируется, сообщил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его прогнозам, начало снижения заболеваемости возможно в июне.

Он отметил, что в последнее время отмечается некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса. "Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза", — сказал специалист, слова которого приводит "Интерфакс".

Брико предупредил, что ситуация с коронавирусом на может закончиться быстро, поскольку фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. Об этом свидетельствует исторический опыт развития различных эпидемий.

Академик пояснил, что о завершении эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, "когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента".

Он также напомнил о важности самоизоляции и соблюдения социальной дистанции. Как отметил главы эпидемиолог Минздрава, даже в странах, где перелом в развитии эпидемии уже наступил, например, в Китае или Южной Корее, по-прежнему сохраняют социальную дистанцию, кроме того, остается обязательной самоизоляция пожилых людей.

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в РФ на 3 мая, число заразившихся выросло за последние сутки на 10 633. Общее число пациентов с этой инфекцией насчитывает 134 687. Скончались 1 280 человек (плюс 58 новых случаев), выздоровели и выписаны из больниц 16 639 человек (плюс 1 626). В более чем половине случаев из новых зафиксированных (5 345) болезнь протекает бессимптомно.