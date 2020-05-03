Секретарь премьер-министра рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

03.05.2020, 15:30, Разное

Появилась официальная информация о самочувствии Михаила Мишустина, инфицированного коронавирусом. Секретарь премьер-министра пояснил о лечении главы правительства России, а также о его профессиональной деятельности.

30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина тест на коронавирус показал положительный результат. Во время режима карантина представители всех уровней власти продолжают работать, контактируя с коллегами и другими людьми, а потому находятся в зоне риска. Чтобы вовремя обнаружить вероятную болезнь и своевременно начать лечение, медики каждый день тестируют членов правительства. В результате о заражении премьер-министра РФ коронавирусом стало известно вскоре после инфицирования. Об этом политик доложил лично Владимиру Путину, но отказался уходить на больничный, хотя президент предлагал временно заменить его Андреем Белоусовым, занимающим пост вице-премьера.

Борис Беляков, секретарь Михаила Мишустина, опубликовал релиз, в котором донёс свежие новости о здоровье 54-летнего чиновника. Он отметил, лечение проходит по установленному распорядку, и врачи держат ситуацию под контролем. Медицинский персонал постоянно проверяет показатели здоровья, чтобы предупредить возможные ухудшения. При этом премьер-министр продолжает свою деятельность, работая с документами дистанционно и связываясь с членами правительства по телефонной связи.