Вирусолог объяснил рост выявленных случаев заражения COVID-19

03.05.2020, 15:30, Новости дня

Увеличение числа случаев коронавирусной инфекции в РФ имеет свою причину, сообщил вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

«Рост числа может быть от увеличения количества тестирований. Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет. А если сделать 1 тыс. тестов, то найдется 100 заболевших и заболеваемость уже будет огромная. Важно также понять, что именно учитывается – количество заболевших или инфицированных», – передает RT слова эксперта.

Напомним, в РФ за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.