Марат Башаров спустя 30 лет встретился с биологическим отцом

03.05.2020, 15:30, Разное

Российский актер Марат Башаров раскрыл свою главную тайну в студии передачи ведущей Леры Кудрявцевой. Там ему удалось увидеться с отцом, которого артист не видел три десятка лет.

Будучи подростком, знаменитый актер Марат Башаров выяснил, что растивший его родитель не являлся ему родным. Об этом он узнал случайно, когда обнаружил документ о рождении. Спустя несколько лет мать пояснила сыну, кто его биологический отец. Как оказалось, жительница во времена молодости встретила парня по имени Алимжан, от которого вскоре забеременела. С мужчиной она прекратила общаться, и тот ничего не знал об ее положении. Через пять лет они снова встретились, и Алимжан удивился при виде собственного сына.

В другой раз Марат Башаров увидел родителя в 18-летнем возрасте. Тогда мать разрешила бывшему возлюбленному прийти к ним в гости. Как в настоящее время вспоминает артист, он не знал, как следует вести себя, поскольку он считал отцом другого мужчину. Между близкими людьми не было какой-либо вражды, но поддерживать связь они так и не начали.

Смогли воссоединиться родственники в студии популярной передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Актер признался ведущей, что на протяжении 30 лет он не встречался с Алимжаном. Отец пришел на программу, что стало неожиданностью для Марата Башарова. Он спросил у гостя, отчего тот не посетил похороны матери, на что 81-летний пенсионер ответил, что тогда не сумел дозвониться отпрыску. Артист пообещал созваниваться с биологическим родителем и поддерживать с ним общение. К отчиму актер испытывает большое уважение, еще лучше он начал относиться к нему, когда всплыла вся правда, которая касалась его родителей.

Помимо того, Марат Башаров признался, что избивал собственных жен. Кинозвезда отметил, Екатерина Архарова злоупотребляла спиртными напитками и вела себя ненормально, поэтому он ударил ее однажды. Поднимал руку актер на другую спутницу жизни Елизавету Шевыркову, но об этом он жалеет: «Она мне сына родила, а я ей нос сломал. Урод».