Никаких запретов и никаких людей: Криштиану Роналду прогулялся по скалам с возлюбленной и старшим сыном

03.05.2020, 15:15, Разное

Жители Порту и Лиссабона по-прежнему не могут надолго отлучаться из дома и стараются воздерживаться от поездок на дальние расстояния, но их соотечественник Криштиану Роналду этими правилами решил пренебречь. Ведь футболист проводит свой карантин на острове Мадейра, где после закрытия туристического сезона почти нет людей — а значит, может гулять в свое удовольствие не только вокруг личного особняка. Этим и занялся игрок “Ювентуса” несколько часов назад: вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и сыном, 9-летним Криштиану-младшим, он отправился на хайкинг.

Криштиану и Криштиану-младший

Голубое небо и шумящий океан, скалы цвета охры, и ни души кругом — прогулка футболиста хоть и завела его довольно далеко от дома, в итоге прошла по всем правилам самоизоляции, ведь Джорджина и Роналду никого не встретили (если верить снимкам в их Instagram). В ходе этой прогулки спортсмен даже освежился в океане, пока Джорджина с Криштиану-младшим оставались на берегу.

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес

Кстати то, как проводит свой карантин Криштиану Роналду нравится далеко не всем. Тот факт, что футболист воспользовался глобальной пандемией как поводом для отдыха в своем семиэтажном особняке на Мадейре, уже успели раскритиковать как “хейтеры” на футбольных форумах, так и такие авторитетные коллеги спортсмена, как экс-президент его клуба “Ювентус” Джованни Коболли Джильи.

Ситуация в “Ювентусе” усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна. Была сделана уступка Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении “Ювентуса”, как и игроки “Интера”,

— рассказал в радиоэфире Radio Punto Nuovo экс-президент клуба Джильи, не уточняя, чем должен был заниматься в Италии Роналду, учитывая повсеместно введенный на территории страны карантин и отмену матчей национальной лиги. Впрочем, Джильи, не стоит беспокоиться: возможно, Криштиану и не играет в важных для его клуба матчах (поскольку последних попросту нет), но тренировки на карантине совсем не забросил. В Instagram нападающего то и дело появляются новые ролики с его занятий спортом — которые Роналду проводит не без участия своих детей, иногда используя их как снаряды и утяжелители. Следует его примеру и Джорджина — правда, в ее случае общая дочка пары Алана Мартина пока выступает в роли любопытного зрителя, а не участника процесса.