“Кашель стоит оглушающий”: подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице

03.05.2020, 15:09, Разное

Накануне стало известно, что у Татьяны Васильевой диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая может быть вызвала коронавирусной инфекцией. Последнее время ее мучал кашель и больное горло, поднялась температура. Актриса уже сдала тест на COVID-19, результаты станут известны через три дня. А пока знаменитость проходит лечение дома, потому что ее легкие не сильно поражены.

Пока Васильева проходила обследование, она заметила, что происходит в больнице. Актриса увидела работающих на износ врачей, переполненные людьми коридоры. “Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты компьютерной томографии Кашель в больнице стоит оглушающий”, – написала Татьяна в своем инстаграм-аккаунте.

Актриса подозревает, что у нее вполне может быть коронавирус, однако понятия не имеет, где могла его подцепить. Все дни Васильева просидела дома, выходила только в магазин и до мусорного бака. Повода для беспокойства пока нет, ведь Татьяна чувствует относительно хорошо.

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Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) 2 Май 2020 в 1:26 PDT