 

“Кашель стоит оглушающий”: подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице

03.05.2020, 15:09, Разное

Накануне стало известно, что у Татьяны Васильевой диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая может быть вызвала коронавирусной инфекцией. Последнее время ее мучал кашель и больное горло, поднялась температура. Актриса уже сдала тест на COVID-19, результаты станут известны через три дня. А пока знаменитость проходит лечение дома, потому что ее легкие не сильно поражены.

Пока Васильева проходила обследование, она заметила, что происходит в больнице. Актриса увидела работающих на износ врачей, переполненные людьми коридоры. “Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты компьютерной томографии Кашель в больнице стоит оглушающий”, – написала Татьяна в своем инстаграм-аккаунте.

Актриса подозревает, что у нее вполне может быть коронавирус, однако понятия не имеет, где могла его подцепить. Все дни Васильева просидела дома, выходила только в магазин и до мусорного бака. Повода для беспокойства пока нет, ведь Татьяна чувствует относительно хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) 2 Май 2020 в 1:26 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Скандалы: Закупательная способность

31.03 / В Думе поддержали ужесточение наказания за нарушение карантина

27.04 / Мнение: За что фемины не любят гарных дивчин

19.04 / Адвоката сгубила многоходовка для «воров в законе»: его подозревают в мошенничестве

23.04 / Мнение: Проблемы советской картошки, рост онлайн-покупок и качество продуктов питания

18.05 / БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца

14.04 / Мнение: Коронавирус в Австралии

02.04 / Олег Тиньков покидает пост главы «Тинькофф Банка» из-за рака крови

21.04 / Death Stranding Хидео Кодзимы не выйдет на ПК в июне – релиз перенесен на июль

17.03 / Девять смертей «Последних героев»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска