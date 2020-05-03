Пережила жуткий стресс: врач прописал Бабкиной успокоительное

03.05.2020, 15:09, Разное

Последнее время появялись тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. Сообщалось, что артистку положили в больницу с двусторонней вневмонией.

Позже в окружении знаменитости рассказали о положительной динамике в лечении Надежды Георгиевны. У певицы улучшилось настроение, появился аппетит. Она даже смогла говорить по телефону с близкими.

Бабкина не захотела оставаться в больнице, после чего было решено отвезти ее домой, несмотря на рекомендации продолжить лечение в медицинском учреждении. Артистка была убеждена, что процесс восстановления ускорится в домашних условиях.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Май 2020 в 1:11 PDT

Так или иначе, сложившаяся ситуация довольно серьезно повлияла на Бабкину. По последней информации, врач прописал Бабкиной антидепрессанты, и успокоительное, пишет “СтарХит”.

На данный момент Надежда Георгиевна находится под пристальным присмотром специалистов. Знаменитости необходимо соблюдать строгий режим, чтобы выздороветь и приступить к работе. Поклонники ждут, когда снова смогут лицезреть кумира на сцене.