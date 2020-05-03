 

Продажи Redmi Note 8 Pro перешагнули отметку в 10 млн единиц

03.05.2020, 15:09, Разное

В компании Redmi официально заявили о высоком спросе на модель Note 8 Pro – продажи смартфона превысили планку в 10 млн. В связи с этим производитель решил в очередной раз снизить стоимость гаджета.
Теперь модификация Note 8 Pro, оснащенная 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, в Китае доступна по цене в $177. За такую сумму покупатель получит девайс с 6,53-дюймовым экраном и основной камерой на четыре датчика. Смартфон построен на базе MediaTek Helio G90T, имеет NFC-модуль и АКБ на 4500 мА•ч, поддерживающий скоростную зарядку на 18 Вт.

Аппарат появился на рынке в августе 2019-го, наряду с моделью Redmi Note 8. Их общие продажи за первые три месяца доходили до 10 млн, сколько теперь показывает лишь устройство Note 8 Pro.



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