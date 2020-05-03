Доктор Владимир Зайцев развенчал миф о “новом факторе” смертности от коронавируса

03.05.2020, 15:09, Разное

Доктор Владимир Зайцев изучил результаты исследования учёных из Великобритании и их коллег. Специалист развенчал миф о “новом факторе” смертности от коронавируса, связанного с дефицитом витамина D, приведя личные доводы по этому вопросу.

Недавно сотрудники Университета Восточной Англии и Фонда больницы королевы Елизаветы изучили множество факторов, пытаясь выявить основную причину смертности при COVID-19. Итогом исследования стал вывод, что высокое число летальных исходов на фоне недуга происходит в связи с дефицитом витамина D. Его нехватка зафиксирована у жителей многих стран Европы. Кроме того, чем старше человек, тем ниже у него уровень запаса микроэлемента, а потому именно пожилые люди становятся чаще всего жертвами пандемии.

Тем не менее, врач из РФ поставил под сомнение результаты работы британских учёных. Владимир Зайцев указал на противоречащие детали. В первую очередь он подчеркнул, вывод его зарубежных коллег не соответствует географической действительности. Витамин D – это в первую очередь солнечный свет. Специалист напомнил, в Испании и Италии в нем нет недостатка, но люди болеют и погибают в большом количестве, это же относится и к США. В РФ же наиболее опасная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Москве, Подмосковье и Ленинградской области, где ультрафиолета недостаточно, при этом там на порядок меньше заражённых. В других же регионах, в том числе северных, пациентов и вовсе немного, хотя там есть дефицит витамина D.

Российский врач констатировал, на самом деле причина распространения коронавируса заключается в совершенно других факторах. Речь идёт о плотности застройки и количестве населения. В пример он привёл Крым и Севастополь. Портовый город демонстрирует очень хорошие показатели по заболеваемости. Там много солнца, есть море и число жителей не очень велико, а потому заразившихся очень мало, пишет New Inform.