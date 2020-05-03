Напавшего на полицейских жителя Подмосковья арестовали

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03.05.2020, 15:08, Новости дня

Суд в Подмосковье арестовал 41-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии напал с ножом на двух полицейских в Озерах, информирует Главное следственное управление СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Коломне ГСУ СК по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия. Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что житель Подмосковья напал на полицейских с ножом. Причиной конфликта явилась просьба забрать собаку, которая пыталась укусить полицейских.



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