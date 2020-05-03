Викторины: Какие эпидемии страшнее коронавируса?
03.05.2020, 15:08, Новости дня
Количество зараженных коронавирусом SARS-2 в мире подошло к отметке в 3,5 миллиона, более 200 тысяч человек умерли. Очевидно, что пандемия оставит после себя глубокий след и изменит нашу цивилизацию. Тем не менее, угроза от нее и рядом не стоит с теми, которые человечество пережило еще совсем недавно. Новая викторина газеты ВЗГЛЯД посвящена самым страшным эпидемиям в истории.
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