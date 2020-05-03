Состоялась премьера нового смартфона Redmi Note 9

03.05.2020, 15:06, Новости дня

Известный бренд Xiaomi официально рассекретил новый смартфон под названием Xiaomi Redmi Note 9.

Данная новинка может похвастаться мощной камерой с главным датчиком 48 мегапикселей. О размерах смартфона свидетельствует внушительный дисплей с диагональю 6,53 дюйма и высоким разрешением. Для максимальной автономности установлен аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Аппарат поддерживает активную работу двух сим-карт.

Устройство функционирует на базе MediaTek Helio G85 с 3 гигабайтами ОЗУ. Размер постоянной памяти составил от 64 до 128 гигабайт. Новинка будет продаваться в базовой версии по цене от 250 долларов. Выход в свободную продажу состоится к середине мая текущего года.