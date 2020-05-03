 

На рынке появился недорогой смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition

03.05.2020, 15:06, Новости дня

Бренд Xiaomi анонсировал начало продаж на местном рынке смартфона Mi 10 Youth Edition.

Аппарат позиционируют в качестве бюджетной модели, так как с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной памяти ценник составил 296 долларов. В более продвинутом исполнении с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти стоимость достигает 395 долларов. За производитель смартфона Mi 10 Youth Edition отвечает мощный чип Snapdragon 765G.

Новый девайс имеет 6,57-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Основным преимуществом является основная камера с квадромодулем. Передняя камера предложена во встроенном отверстии экрана в верхней части и имеет модуль на 16 мегапикселей. Остальные достоинства новинки неизвестны.



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