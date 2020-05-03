Борис Корчевников ответил на слухи о вероятной болезни

03.05.2020, 14:53, Разное

Ранее ведущий Борис Корчевников не появился на съемках «Судьбы человека», после чего фанаты заподозрили наличие болезни у него. Недавно выяснилось, что со звездой «Кадетства» все хорошо.

Несколько дней назад известный телеведущий Борис Корчевников не пришел на съемочный процесс программы «Судьба человека», что стало беспрецедентным моментом на телевидении. Ранее он всегда приходил на работу, поэтому многочисленные поклонники испугались из-за отсутствия знаменитости. Актер признавался прежде, что столкнулся с существенными проблемами которые касаются его здоровья. Принимая во внимание нынешнюю пандемию коронавируса, фолловеры заволновались и предположили, что это тоже могло стать одной из причин, по которой ведущий отказался от съемок.

До сих пор не прояснилась ситуация с вероятным заболеванием знаменитости, он сам тоже не отвечал конкретно касательно этого момента. В связи с этим фанаты продолжали переживать за Бориса Корчевникова, пока он сам не пояснил о своем состоянии. На комментарий подписчика телеведущий сказал, что в полной мере здоров, выразив благодарность Богу: «Здоров, слава Богу. Спасибо».

Прежде во время эфира «Судьбы человека» Борис Корчевников пообщался с Анатолием Вассерманом. Журналист прославился не только собственной деятельностью, но и обетом: 50 лет назад он пообещал никогда не жениться. В студии Вассерман передал коллеге копию своего жилета, а ведущий пошутил, принимая подарок, не передастся при этом ему и «венец безбрачия».