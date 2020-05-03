 

Украинцев возмутил российский лук в супермаркете

03.05.2020, 14:53, Разное

Некоторые жители Украины пришли в негодование из-за продаж российского лука в супермаркете Киева. Изображения товара в социальной сети Facebook обнародовала продюсер Алена Мозговая.
По словам Мозговой, снимки были сделаны 1 мая в магазине торговой сети Fozzy. Также музыкальный продюсер добавила, что на прилавке она заметила итальянскую капусту и израильскую морковь. Пользователей интернета, между тем, больше всего заинтересовал привезенный из РФ лук. Она из жительниц Украины возмутилась, что ее родина ведет торговлю с «агрессором», а сама продукция продается по очень высокой стоимости.

Иные украинские юзеры отметили, в супермаркетах реализуют импортные товары, а в это время местные сельскохозяйственные производители избавляются от выращенного урожая в связи с его невостребованностью. «У нас программа уничтожения фермерства?» – поинтересовался один из комментаторов.



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