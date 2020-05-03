Песков не исключил корректировки нацпроектов

03.05.2020, 14:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что национальные проекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Однако, по его словам, их реализация останется приоритетной задачей.

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», – передает ТАСС слова Пескова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Представитель Кремля сделал акцент на том, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня.

«Нет, никоим образом. Об этом речь не идет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Более того, Песков заявил, что «при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами».