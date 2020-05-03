Россию назвали победителем коронавирусного кризиса

03.05.2020, 14:48, Новости дня

Немецкий политолог Александр Рар назвал четыре страны, которые выйдут победителями из кризиса, спровоцированного эпидемией коронавирусной инфекции.

Политолог уверен, что Китай первым оправится после коронавирусного кризиса. США серьезно пострадают от эпидемии коронавируса, после чего им придется многим пожертвовать для своего восстановления. Кроме того, кризис удастся миновать Германии, которая является экономическим локомотивом Евросоюза, передает мнение политолога «Московский комсомолец».

«Нельзя сбрасывать со счетов Россию, в которой сосредоточены все ресурсы и сырье для поднятия глобальной экономики. Она выйдет из кризиса более успешной, чем многим сегодня видится. Поэтому очень многое будет зависеть от договоренности этих стран», – отметил Рар.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.За сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

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