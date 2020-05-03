Лукашенко заявил, что парад Победы в Беларуси состоится

03.05.2020, 14:33, Новости дня

Власти Беларуси не будут отменять парад по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сегодня в ходе совещания заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

“Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались”, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что “никого тащить на это мероприятие не надо”, однако считает, что “тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло”.

Президент Беларуси отметил, что некоторые российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. “Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери”, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что парад – “не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие”.

16 апреля президент РФ Владимир Путин отменил ежегодный парад Победы, который проводится 9 мая, из-за эпидемии коронавируса. Он сообщал, что все торжественные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут позже в 2020 году, однако не назвал точных сроков. Позже он сказал, что 9 мая состоится авиационный парад, а на вечер запланирован праздничный салют. Россияне смогут отметить День Победы, “соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 3 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 428 422 человека. Умер от COVID-19 243 831 человек, выздоровело 1 093 189.

В Беларуси заболело 15 828 человек, умерли 97. Карантин в стране не вводили. Беларусь входит в число стран – лидеров по темпам распространения коронавирусной инфекции, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.