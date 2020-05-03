Российская актриса Васильева сообщила, что, вероятно, больна COVID-19

03.05.2020, 14:33, Новости дня

Российская актриса Татьяна Васильева сообщила, что врачи подозревают у нее коронавирусную болезнь COVID-19. В данный момент она ждет результатов анализа. Об этом она написала в своем Instagram.

“Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5–37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза (дети актрисы. – “ГОРДОН”) уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! “Скорую” я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий. Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой”, – рассказала актриса.

По ее словам, сегодня утром, 2 мая, позвонила врач – выяснилось, что у актрисы двусторонняя пневмония.

“Поражения легких несильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе. Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!” – добавила Васильева.

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Всем добрый вечер Спасибо вам всем за поддержку, комментарии, сообщения и звонки! ⠀ Хочу немного рассказать о своём самочувствии, чтобы не множить домыслы и слухи. ⠀ Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. ⠀ Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. ⠀ И тут я поняла весь масштаб пандемии. ⠀ Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий.. ⠀ Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой. ⠀ А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. ⠀ Результаты на Covid придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе. ⠀ Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. ⠀ А теперь я понимаю, что все это не шутки. ⠀ И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома! ⠀ Будьте здоровы.

Допис, поширений Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) 2 Тра 2020 р. о 1:26 PDT

Татьяна Васильева известна по ролям в фильмах “Самая обаятельная и привлекательная”, “Здравствуйте, я ваша тетя!”, “Все могут короли”, “Увидеть Париж и умереть”.