В Испании резко сократилось число новых случаев и летальных исходов COVID-19

03.05.2020, 14:33, Новости дня

Министерство здравоохранения Испании фиксирует существенное снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от COVID-19, это следует из статистики на сайте ведомства, опубликованной 3 мая.

За прошедшие 24 часа в стране умерло 164 человека – наименьший показатель с 18 марта (107). Общее количество погибших в Испании достигло 25 264 (четвертое место в мире).

Подтверждено 838 новых случаев инфицирования. Начиная с 13 марта каждый день новых заболевших было больше тысячи.

Всего с момента начала вспышки коронавирусом заразились 217 466 испанцев (больше только в США).

В связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабили карантин: со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером. 26 апреля послабление было сделано для детей до 14 лет – им разрешили гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,44 млн человек, из них более 244 тыс. умерли.