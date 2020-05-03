Лукашенко: «От коронавируса в Белоруссии умирает меньше народа, чем от алкоголя»

03.05.2020, 14:30, Разное

Количество скончавшихся от коронавируса на территории Белоруссии в пять раз меньше, нежели от отравления алкогольными напитками. Так сказал Александр Лукашенко в ходе совещания, состоявшегося 3 мая.

Глава государства отметил, в стране от алкоголя умерли 482 человека, от пожаров – 218 граждан, в результате дорожных инцидентов за четыре месяца – 163 человека. Утонули еще 89 лиц – «почти столько, сколько от разных болезней, включая Covid-19». По состоянию на 2 мая на территории Белоруссии специалисты зафиксировали 97 случаев смерти от коронавируса нового типа. За прошедшие четыре месяца от заболеваний системы кровообращения в республике скончались 25 000 человек, а от рака – почти 6400 жителей.

По словам Александра Лукашенко, показатель смертности в государстве уменьшается на 1,5%. Если ежеквартально получится удерживать показатель до 2%, в конечном счете удастся снизить смертность на 7-8%. Лидер страны уверен, это хорошие цифры на фоне иных государств, где значительно больше численность заболевших и скончавшихся от коронавируса.

В Белоруссии не вводили карантин из-за пандемии. Представители ВОЗ отметили, с 20 апреля в республике снова заработали школы, спустя пять дней прошел субботник, и полным ходом идет подготовка к параду в честь Дня Победы. При этом многие жители стараются сокращать социальные контакты и самоизолируются в домашних условиях.

В Белоруссии первый эпизод заражения Covid-19 зафиксировали 28 февраля, почти через месяц умер первый пациент от этого недуга. Из страны 13 марта временно прекратили ходить поезда в Чехию, 14 марта – в Германию, Францию и Польшу, пришлось отменить авиарейсы в 25 государств. Задействовав математическую модель прогнозирования, научные сотрудники Университета Джорджии заявили, что в Белоруссии появляться может до 4500 новых случаев заражения ежедневно.