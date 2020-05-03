Росгвардия начала ловить нарушителей самоизоляции в Москве с беспилотников

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03.05.2020, 14:30, Новости дня

Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами», – сообщил источник ТАСС.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.За сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Прирост за сутки составил 1010 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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