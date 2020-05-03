Эксперт рассказала о целебных свойствах виноградного вина

03.05.2020, 14:30, Разное

Бьюти-блогер пояснила о целебных свойствах виноградного вина. Вера Окишева отметила, в данном напитке содержатся вещества, благоприятно влияющие на состояние кожи.

Вино имеет богатую историю. Первые упоминания о нём датируются ещё эпохой неолита, широкое распространение алкогольный напиток получил в Античные времена в Средиземноморском регионе. Позже его начали применять и представители христианства во время богослужений как обязательным атрибут Святого Причастия. Упоминали напиток в фольклоре, а наиболее известным изречением является “In vino veritas”, что в переводе означает “Истина в вине”. Тем не менее, не все правильно понимают эту фразу, произнесённую древнеримским писателем-эрудитом Плинием Старшим. Этими словами автор пытался донести, что истинные мысли и намерения собеседника можно узнать, только во время потребления этого напитка.

Сейчас же вино можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве косметического средства. Им можно протирать лицо, нормализуя состояние кожи. Если она слишком жирная, подойдёт сухое и полусухое, а если представительница прекрасного пола стремится бороться с сухостью, нужно выбрать красный продукт с большим содержанием сахара. Кроме того, белые вина обладают отбеливающим эффектом. Можно замораживать кубики льда, чтобы потом их удобно было использовать.

Также Вера Окишева советует делать из напитка маски. Их немало видов, и каждая предназначена для конкретных задач. Например, омолаживающий состав делают из красного полусладкого вина и сметаны, а тонизирующее средство получается, если к алкоголю, в котором содержится натуральный спирт, добавить отвар ромашки и белок. Главным условием является тщательный выбор продукта, поскольку дешёвый товар на основе разведённого порошка не будет иметь лекарственного действия, пишет “Слово и Дело”.