Одна минута интенсивных упражнений в неделю заметно улучшает здоровье людей старше 65 лет

03.05.2020, 14:30, Разное

Всего одна минута интенсивных тренировок в неделю может улучшить состояние здоровья людей старше 65 лет. У них согласно новому исследованию Абертейского университета, опубликованному в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Участниками эксперимента были люди 65-75 лет, которые вели малоподвижный образ жизни без регулярной физической активности. В течение 8 недель исследователи 1 или 2 раза в неделю проводили с ними высокоинтенсивные интервальные тренировки (короткие периоды интенсивных анаэробных упражнений чередуются с более длительными периодами восстановления).

Участники должны были развивать максимально возможную для них скорость на велотренажере в течение 6 секунд, а затем отдыхать не менее минуты. В общей сложности период интенсивной тренировки составлял одну минуту.

Полученные результаты превзошли ожидания исследователей. Дело в том, что с возрастом с возрастом чувствительность тканей к инсулину снижается, а уровень глюкозы в крови растет. Это приводит увеличению риска сахарного диабета 2 типа, заболеваний сердца и печени.

Как оказалось, всего одного занятия в неделю достаточно для улучшения контроля уровня глюкозы в крови и общей двигательной активности. А при тренировках два раза в неделю результаты были еще более выраженными.

Ученые зафиксировали изменения в общем состоянии здоровья и значительное улучшение способности выполнять повседневные задачи – вставать, чтобы открыть дверь или подниматься и спускаться по лестнице.

«Это серьезные проблемы для пожилых людей. По мере ухудшения физического состояния, мы начинаем становиться социально изолированными, а когда мы становимся социально изолированными, качество нашей жизни значительно снижается», – рассказал Джон Бэбрэй (John Babraj), руководитель исследования.

В настоящее время пожилым людям рекомендуется не менее 150 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю, что нередко затруднительно для них. Поэтому исследователи предлагают внести высокоинтенсивные интервальные тренировки в руководства по физической активности.