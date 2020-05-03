Напавший на петербургских врачей пьяный мужчина попал на видео

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03.05.2020, 14:25, Новости дня

В Центральном районе Петербурга пьяный 42-летний мужчина напал на врачей, прибывших для оказания помощи пожилой женщине, заболевшей коронавирусом. С одного из медиков хулиган сдернул маску и порвал защитный костюм, подвергнув его риску заражения.

Инцидент произошел поздним вечером 2 мая на улице Шпалерной. Буйный мужчина после скандала был задержан. Хулиган, по информации агентства “Интерфакс”, во время дебоша разбил стеклянную дверь и порезал руку.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”.



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