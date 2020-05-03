 

“Краснодар” готов избавиться от группы легионеров

03.05.2020, 14:25, Новости дня

Футбольный клуб "Краснодар" в предстоящее трансферное окно может расстаться с рядом зарубежных игроков. Команду могут покинуть Мануэл Фернандеш, Маркус Берг, Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон и Панталеан Кайо.

Известно, что выставить футболистов на трансфер руководство "быков" планировало еще до паузы в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, сообщает Спорт24.Ru. Если боссы "Краснодара" не поменяют своего мнения относительно них и после возобновления чемпионата, то перечисленные игроки будут вынуждены искать себе новый клуб.

Кроме того, также стало известно, что один из кандидатов на смену команду Маркус Берг, уже тренируется в другой команде. Швед находится на родине и приступил к занятиям в "Гетеборге".

"Маркус получил разрешение от "Краснодара" для участия в нашем тренировочном процессе, — сообщил спортивный директор "Гетеборга" Кеннет Андерсон. — Вероятно, он проведет здесь и следующую неделю".

Напомним, что на паузу "Краснодар" ушел, находясь на третьем месте. "Быки", как и московский "Локомотив", имеют 41 балл. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет девять очков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Le Monde – представлять Францию в новом комитете НАТО будет сторонник диалога с Россией

25.04 / С 26 апреля в Украине снова похолодает

02.04 / Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам

09.04 / Сын президента Сербии госпитализирован с COVID-19

20.04 / Нет доказательств, что антитела подтверждают наличие иммунитета к коронавирусу – ВОЗ

20.04 / Появились снимки нового BMW 3 серии Compact

05.04 / Экономике РФ предсказали двухлетнюю рецессию

27.04 / В аэропорту Омска коронавирусом заразился трехлетний ребенок

25.04 / Саакашвили: Готов быть помощником у любого министра, губернатора

17.04 / МИД заподозрил лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска