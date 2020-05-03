“Краснодар” готов избавиться от группы легионеров

03.05.2020, 14:25, Новости дня

Футбольный клуб "Краснодар" в предстоящее трансферное окно может расстаться с рядом зарубежных игроков. Команду могут покинуть Мануэл Фернандеш, Маркус Берг, Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон и Панталеан Кайо.

Известно, что выставить футболистов на трансфер руководство "быков" планировало еще до паузы в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, сообщает Спорт24.Ru. Если боссы "Краснодара" не поменяют своего мнения относительно них и после возобновления чемпионата, то перечисленные игроки будут вынуждены искать себе новый клуб.

Кроме того, также стало известно, что один из кандидатов на смену команду Маркус Берг, уже тренируется в другой команде. Швед находится на родине и приступил к занятиям в "Гетеборге".

"Маркус получил разрешение от "Краснодара" для участия в нашем тренировочном процессе, — сообщил спортивный директор "Гетеборга" Кеннет Андерсон. — Вероятно, он проведет здесь и следующую неделю".

Напомним, что на паузу "Краснодар" ушел, находясь на третьем месте. "Быки", как и московский "Локомотив", имеют 41 балл. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет девять очков.