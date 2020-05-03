Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

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03.05.2020, 14:25, Новости дня

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович пояснил, что запрет на пересечение границы российским военным специалистам, которые направлялись в боснийский город Мостар для дезинфекции местной больницы от коронавируса, был обоснованным. Он выразил благодарность всем, кто желает оказать помощь стране в сложной эпидемиологической ситуации, но отметил необходимость следовать правилам.

Как сообщил Джаферович, президиум Боснии и Герцеговины, высший орган исполнительной власти страны, не имеет полномочий давать разрешения на пересечение границы военными подразделениями других стран, поскольку не соблюдены необходимые процедуры.

По его словам, Министерство обороны Боснии и Герцеговины и военные ведомства других стран могут заключить двусторонние соглашения о сотрудничестве, после чего решение должен одобрить президиум страны.

Кроме того, напомнил Джаферович, в вооруженных силах Боснии и Герцеговины существует подразделение, обученное проводить дезинфекцию. "Босния и Герцеговина прежде всего должна полагаться на собственные ресурсы", — приводит его слова "Интерфакс".

Российская военная группа под руководством генерала Михаила Чернышова, который в апреле руководил работами по дезинфекции объектов в Сербии, должна была прибыть в Мостар 1 мая. Помощь у них запросила университетская клиническая больница в Мостаре. Однако министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич после консультаций в министерстве обороны направил пограничной полиции распоряжение не пропускать российских специалистов.



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