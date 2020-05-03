Глава Северной Осетии сказал, что не допустит 3 сентября празднование окончания Второй мировой

03.05.2020, 14:20, Новости дня

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что в республике 3 сентября не будут проводиться праздничные мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, что официально война закончилась 2 сентября, российские власти перенесли праздник на эту дату. Ежегодно в России 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом в память о 333 жертвах теракта в Беслане в 2004 году.

“Может и найдутся такие, кто захочет [праздновать], но это 2-3 человека из 700 тысяч. А остальные, нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру всегда скорбят. Это боль каждого человека, независимо от того, пострадал у него кто-то из родственников или нет. Поэтому о каком празднике в республике мы можем говорить, и кто это придумал? Я лично никаких празднеств в Осетии не допущу”, – цитируют Битарова “Федерал пресс” и издание “Подъем”.

Во время школьной линейки 1 сентября 2004 года в Беслане группа вооруженных людей взяли свыше тысячи человек в заложники и удерживали их силой несколько дней. Третьего сентября силовики приняли решение штурмовать здание школы. В результате действий захватчиков и штурмовавших здание погибли 333 человека, в том числе 186 детей, а более 800 человек получили травмы.

Организаия “Матери Беслана” и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее выступали против закона. Фадеев обращался к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны, который приняла Госдума, но не добился успеха.

“По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос дня воинской славы с 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте”, – отмечал Фадеев.