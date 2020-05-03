Лукашенко не будет отменять Парад Победы на 9 мая

03.05.2020, 14:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять праздничный военный парад к 9 мая из-за коронавируса, сообщает телеканал “БелТА”.

“Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Мы просто не можем. Я долго думал об этом. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Следует помнить, что эти люди умирали, возможно, от вирусов и других болезней. Но иногда они этого не чувствовали и не думали об этом. И они умирали за нас, как бы жалко это ни звучало. Сегодня достаточно людей – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это событие состоялось”, – сказал Лукашенко.

По его словам, ветераны Вооруженных сил хотят принять принять участие в параде, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

“Осталось очень мало участников войны. Они понимают, и мы должны их спасти. Хотя они первыми потребовали, чтобы их привели на мероприятие. Понятно, что им уже 90. Давайте подумаем, как быть с ними. Я придерживаюсь своей тактики – старики должны остерегаться. Все мы видим, что все эти инфекции в основном относятся к старым, хотя молодые болеют”, – сказал Лукашенко.

По данным Минздрава, в Беларуси коронавирус выявлен почти у 16 тысяч человек, умерли 97 человека, а выписаны свыше трех тысяч пациентов. Власти Беларуси отрицают вспышку коронавирусной инфекции в стране – людям в больницах часто ставят диагноз “пневмония”.

Еще в конце апреля Всемирная организация здравоохранения опубликовала список рекомендаций властям Беларуси по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты ВОЗ рекомендуют белорусам ввести карантин: сократить необязательные передвижения, отложить все массовые мероприятия и перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на эти рекомендации заявил, что в ВОЗ “всегда много политики”, а гражданам лучше доверять властям собственной страны. Власти Беларуси и сам Лукашенко ранее неоднократно заявляли, что карантин в Беларуси вводиться не будет.