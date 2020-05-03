«Девочку убивали на глазах»: Тарасова высказалась о причинах ухода Медведевой от Тутберидзе

03.05.2020, 14:09, Разное

Российская фигуристка Евгения Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе в 2018 году, и многие по-прежнему считают виновном в ситуации именно спортсменку. Ситуацию прокомментировала Татьяна Тарасова.

По мнению Татьяны Тарасовой, 20-летняя фигуристка не имела должного внимания к себе, сравнив ее положение с семьей, где не любят определенного человека, и тот в результате покидает ее. Заслуженный тренер также напомнила, каким было давление на Евгению Медведеву после ухода от Этери Тутберидзе, подчеркнув, что с подобной критикой не смог бы справиться даже взрослый человек. «Девочку убивали прямо на глазах», – отметила Тарасова, комментируя высказывания работников прессы, которые критиковали фигуристку. С одним из таких журналистов наставница едва не подралась.

В данное время отечественная спортсменка тренируется под началом специалиста из Северной Америки Брайана Орсера. В апреле Евгения Медведева прибыла в Японию, где должны были состояться спортивные мероприятия. В связи с пандемией коронавируса соревнование перенесли на один год, а юная звезда так и осталась в Стране Восходящего солнца. Недавно ее принялись обвинять в нарушении карантина и занятиях на местной площадке. Жители государства призвали выдворить Евгению Медведеву после публикации видеоролика, на котором она отрабатывает движения из новой программы.