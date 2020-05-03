“Гора” из “Игры престолов” поставил новый мировой рекорд — но его могут не засчитать

03.05.2020, 14:03, Разное

“Не выходи из комнаты — но продолжай заниматься спортом” — наверняка так звучит жизненное кредо спортсмена и актера Хафтора Бьернсона на этом карантине. Хафтор, сыгравший персонажа Григора Клигана по прозвищу “Гора” в сериале “Игра престолов” проводит свою самоизоляцию в родной Исландии и днями и ночами не вылезает из личного спортзала. Там же он и поставил новый рекорд в экипировочной становой тяге — поднял за один раз штангу весом в 501 килограмм. Впрочем, возможно все попытки Бьернсона войти в историю могут пойти прахом.

В какой-то степени в этой самой истории Хафтор уже оказался — все прошлые рекорды в соревнованиях по пауэрлифтингу принадлежали ему: в 2019 году он сумел поднять штангу весом в 474 килограмма, а в 2018 вес составлял 472 кг. Четырьмя годами ранее Бьернсон также побил рекорд, который просуществовал несколько столетий: сделал пять шагов с весом 600 кг. Впрочем, желаемой отметки в 500 килограмм именно в экипировочной становой тяге он ранее не достигал: такой результат впервые показал в 2016 году британец Эдди Холл. Но Холл сделал это на официальных соревнованиях и под присмотром спортивного жюри — Хафтор же поднял больший вес в собственном спортзале, и наблюдать за его техникой выполнения упражнения можно было лишь по видео. Именно несоответствие регламенту и может стать преградой для Бьернсона в его достижении “спортивной” мечты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)2 Май 2020 в 11:30 PDT

Впрочем, пока исландский рекордсмен радуется личной победе и о регалиях не думает:

У меня нет слов. Этот замечательный день я буду помнить до конца своей жизни. Я обещал себе сделать это и, как только я ставлю себе цель, то вгрызаюсь в нее словно собака в кость. Хочу поблагодарить свою семью, друзей и тренеров, а таже поклонников, спонсоров, ненавистников и всех остальных, кто помог этому случиться. Если хотите оказать мне еще большую поддержку — подпишитесь на мой канал на YouTube и посмотрите на то, что происходило за кадром.

Еще одна роль, которая в скором времени светит этому самому сильному человеку в мире — роль отца семейства. У Хафтора и его супруги, бывшей официантки Келси Хэнсон, вскоре родится сын. Об этом актер объявил поклонникам на официальной странице в Instagram в начале апреля. Иностранные СМИ уже успели пошутить, что у всем известной “Горы” вскоре появится маленький “холмик”. Хафтор и Келси вместе с 2017 года. Они познакомились в одном из баров Канады, где Келси работала официанткой. Увидев знаменитого актера в числе гостей заведения, она подошла к нему и попросила о совместной фотографии. С тех пор они не расставались. В октябре 2018-го Хафтор и Келси поженились в родной для актера Исландии.

Хафтор и Келси