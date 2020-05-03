Новый смартфон Realme 6 Pro выходит в Европе

03.05.2020, 13:54, Новости дня

Китайская компания Realme объявила дату выхода нового смартфона Realme 6 Pro для европейского рынка.

Данная модель впервые была показана в Индии несколько месяцев назад. Следует отметить, что новый девайс получил 6,6-дюймовый экран с высоким разрешением. Также в числе достоинств указывается мощный процессор Snapdragon 720G с 6 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон имеет 6 гигабайт оперативной памяти, а также 64-128 гигабайт постоянной памяти.

Кроме того, встроенная батарея имеет емкость 4300 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 30 Вт. Смартфон обладает основной камерой с главным датчиком 64 мегапикселя. Новинка получила поддержку современной оболочки Android 10. Цена аппарата для Европы пока не раскрывается.