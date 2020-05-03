В Сети появились первые живые фото браслета Xiaomi Mi Band 5

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03.05.2020, 13:54, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки нового умного браслета Xiaomi Mi Band 5.

Аппарат может похвастаться безрамочным крупным дисплеем, который существенно увеличился на фоне предшественника. Несмотря на то, что остальные аналогичные девайсы имели некоторые рамки, которые существенно упрощали внешний вид, то новая модель уже имеет 1,2-дюймовый экран.

Некоторые издания делятся данными, что умный браслет Xiaomi Mi Band 5 получит модуль бесконтактных платежей в глобальной версии. Официальная премьера девайса состоится уже к началу лета нынешнего года. Пока производитель не комментирует опубликованные фотографии гаджета, удерживая тайну о производительности и внешнем виде предложенного гаджета.



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