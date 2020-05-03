В России третий раз сдвинули прогнозы по окончанию эпидемии COVID-19

03.05.2020, 13:53, Разное

Ученые из Сингапура в третий раз откорректировали прогнозы по срокам окончания эпидемии коронавируса на территории РФ. По мнению специалистов, страна преодолеет инфекцию COVID-19 не раньше середины августа.

Буквально вчера, 2 мая эксперты прогнозировали окончание пандемии в российских регионах 8 августа. Срок пришлось сдвинуть до 12 августа ввиду того, что за последние два дня в РФ зафиксировали рекордный прирост количества заболевших за все время учета. 3 мая и накануне в стране подтверждено 10 633 и 9 623 случая соответственно.

Специалисты для составления прогнозов применили математическую модель, основанную на данных распространения COVID-19 из 131 государства. Даты, отображающие возможное завершение пандемии в той или иной стране, могут сдвигаться, в зависимости от развития ситуации, а также эффективности принимаемых для сдерживания коронавируса мер.

Сингапурские исследователи предупреждают, даже в тех регионах мира, где наблюдается тенденция снижения количества заболевших, при преждевременном ослаблении карантина возможна вторая волна эпидемии. Прогнозы по срокам окончания пандемии следует воспринимать с осторожностью, поскольку «чрезмерный оптимизм» тоже крайне опасен.