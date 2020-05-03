«Международная» неофициальная MIUI 12 появилась для более 20 моделей Xiaomi и Redmi

03.05.2020, 13:53, Разное

Как известно, несколько дней назад представители компании Xiaomi продемонстрировали общественности новую фирменную оболочку MIUI 12. Затем стартовали закрытые бета-тесты, при этом, они коснулись лишь китайской версии программного обеспечения. Впрочем, уже вскоре появилась и «международная» модификация прошивки, однако неофициальная.

Что касается китайской MIUI, она содержит лишь 2 языка (местный и английский), а также поддерживает многие китайские сервисы, не актуальные для зарубежных пользователей, программы от Google также отсутствуют. Поэтому, юзеры ждали от разработчиков перевода прошивки на другие языки, добавления приложений и сервисом от Google. В результате, зарубежным энтузиастам удалось разблокировать часть функций MIUI 12 для более чем 20 моделей, начиная от серии Xiaomi Mi 6, заканчивая Xiaomi Redmi Note 8.

Через некоторое время была прекращена поддержка Redmi Note 8 Pro в связи с полным выходом девайса из строя. В целом, специалисты довольны новой прошивкой. Установить её можно, перейдя на сайты вроде SourceForge или AndroidFileHost.