 

Кремль рассказал о режиме ограничений Путина

03.05.2020, 13:48, Новости дня

Президенту Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», – добавил Песков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

05.04 / Испанский авторынок в марте установил антирекорд

03.04 / В Минздраве Украины рассказали, почему клапанный респиратор может быть небезопасным для окружающих

27.03 / Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

24.04 / Соловьев пригрозил Уткину расправой

30.04 / Польский профессор – коронавирус разрушил главный элемент державности ЕС — экономику

17.04 / Макрон поблагодарил Путина за помощь в возвращении французов

30.04 / Режим КТО введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригороде

26.04 / Орешкин оценил способность РФ восстановиться после экономического кризиса

26.03 / Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска