Кремль рассказал о режиме ограничений Путина

03.05.2020, 13:48, Новости дня

Президенту Владимиру Путину, как и всем, придется еще «какое-то время» жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», – добавил Песков.