“Город гопников”: Василий Уткин оскорбил игроков “Ротора” и жителей Волгограда

03.05.2020, 13:30, Разное

Василий Уткин снова нелицеприятно отозвался о футбольном клубе “Ротор”. Чиновник оскорбил игроков команды и жителей Волгограда, дав тем нелестную характеристику.

Василий Уткин в ходе стрим-трансляции в видеохостинге YouTube высказался о попадании российской футбольной команды “Ротор” в премьер-лигу. Успехи клуба не порадовали спортивного эксперта, и он нелестно отозвался не только об игроках, но и всех жителях Волгограда, города, где базируется штаб клуба. Отвечая на вопрос о спортивном будущем коллектива в нынешнем сезоне. Комментатор заметил, что уже давно не интересуется его судьбой, поскольку тот происходит “из населённого пункта, где преобладают гопники”. По его словам, с областном центре практически нет порядочных людей, и он лично за долгие годы не встречал ни одного из таковых. Стример подчеркнул, в настоящий момент он является независимым журналистом, а потому имеет полное право игнорировать любую команду и самостоятельно выбирать, какую тему ему следует обсуждать со зрителями.

Известно, жители Волгограда неоднократно получают такую характеристику от спортивного комментатора. В прошлом гуду он уже высказывал личное мнение о них, после чего один из волгоградцев подал иск против знаменитости, требуя принести ему извинения и компенсировать моральный ущерб.