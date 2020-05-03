Супруга Эммануила Виторгана показала подросших дочек и рассказала о сбывшейся мечте

03.05.2020, 13:30, Разное

Ирина Млодик опубликовала на странице Эммануила Виторгана в социальной сети Instagram пост, рассказав о сбывшейся мечте. Супруга знаменитости показала подросших дочек, рождение которых стало для неё самым счастливым событием в жизни.

По словам 58-летней жены актёра, она всю жизнь мечтала иметь детей. Ей хотелось воспитывать девочку, и это желание воплотилось, причём вдвойне, поскольку сейчас пара растит 2,5-летнюю Этель и 8-месячную Клару. Ирина Млодик отметила, это самое главное событие в её жизни. Она призывает фолловеров не отчаиваться и верить в лучшее, ведь всё непременно получится. Её мечте было суждено осуществиться, хотя для этого потребовалось прибегнуть к услугам суррогатной матери. В завершении супруга 80-летнего артиста заявила, все её поклонники могут загадать заветное желание, а она будет стремиться вдохновлять их на это. Кроме того, жена Эммануила Виторгана показала на фото и видео малышей, вызвав восторг среди подписчиков.

Многие сразу же поспешили написать в их адрес немало добрых слов и пожеланий. Публикация стала быстро набирать популярность и одобрительные лайки. Фолловеры поблагодарили Ирину Млодик за пост, поднимающий настроение.