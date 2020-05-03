Названа ориентировочная цена Realme 6 Pro с экраном на 90 Гц в Европе

03.05.2020, 13:30, Разное

Совсем скоро в Европе состоится премьера смартфона Realme 6 Pro. Аппарат с дисплеем на 90 Гц будут продавать по довольно бюджетной стоимости.

Первоначально китайский бренд Realme презентовал новые смартфоны шестой серии на индийском рынке на старте весеннего периода нынешнего года. На момент анонса смартфон оказался наиболее доступной модификацией с 90-герцевым экраном. В этом государстве Realme 6 и 6 Pro стоят 175 и 230 американских долларов соответственно. С апреля Realme 6 поставляется на территорию Европы по цене от 230 долларов США, версия Pro еще не была представлена официально, и ее стоимость тоже не оглашается.

О том, за сколько ориентировочно будет реализовываться такой мобильный девайс, пояснил сетевой инсайдер Судханшу Амбхоре. Согласно полученным от информатора сведениям, потребителям Старого Света разработчики предложат разработку только в одном варианте – с 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти за 349 долларов. Приобрести покупатели смогут устройства в красной и синей цветовой гаммах. Аппарат получил от китайских инженеров основную четверную камеру с главным датчиком на 64 Мп, сдвоенную «фронталку» на 16 Мп, 6,6-дюймовый экран с Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 720G и аккумулятор объемом 4300 мАч. Известно также и то, что смартфон Realme 6 через определенное время появится на российском рынке, но подробности азиатский производитель пока не передает.

Ранее компания из Китая принялась выпускать апрельский апгрейд прошивки для нового флагмана Realme X50 Pro 5G. Ведущим преимуществом патча оказалась технология создания видеороликов разрешением 4K и частотой 60 к/с. Благодаря нововведению появились свежие обновления в «операционке» Android, изменился интерфейс, разработчики внедрили режим Vivid Mode и улучшилась работа беспроводного интерфейса сети.