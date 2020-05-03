Шредер призвал немецкое правительство отменить антироссийские санкции

03.05.2020, 13:18, Новости дня

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Tagesspiegel.

Шредер высказал мнение, что в нынешние “трудные экономические времена” во время пандемии коронавируса странам необходимо больше сотрудничать. Он назвал антироссийские санкции бессмысленными и высказал мнение, что они должны быть отменены.

Экс-канцлер ФРГ считает, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине. По его мнению, ни один российский президент на это не пойдет.

Он добавил, что РФ готова сотрудничать с Берлином даже после “ужасного прошлого” (Шредер имеет ввиду Вторую мировую войну), однако позиция Германии в отношении санкции идет вразрез с этим.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом “Северный поток”. С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров “Роснефти”.

В 2019 году Шредер говорил, что украинский Крым Россия аннексировала законно.

Канцлер Германии Ангела Меркель признавалась, что ее огорчает карьера Шредера в компании, находящейся в европейском санкционном списке.

25 марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном раз.говоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.

3 апреля Украина заблокировала попытку России провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для смягчения антироссийских санкций.