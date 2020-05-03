 

Пандемия COVID-19. Франция продлила режим чрезвычайного положения до 24 июля

03.05.2020, 13:18, Новости дня

Чрезвычайное положение, введенное во Франции в связи со вспышкой коронавируса, продлено до 24 июля. Об этом на пресс-конференции 2 мая объявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает Le Parisien.

Полный комплекс мер, необходимых для преодоления эпидемии, правительство представит парламенту 5 мая, сказал он.

По мнению министра, преждевременная отмена ограничений сведет к нулю все усилия, которые “приложил французский народ”.

Веран добавил, что для всех без исключения граждан, въезжающих из-за рубежа или из заморских территорий Франции, будет предусмотрен обязательный карантин.

Срок действия ограничений истекал 11 мая. После этой даты, как обещал президент Эммануэль Макрон, должен был начаться “новый этап” – с постепенным открытием школ, колледжей и предприятий.

По данным минздрава на 2 мая, во Франции от COVID-19 скончалось 24 760 человек (пятое место в мире). С 1 марта в больницы был доставлен 92 491 житель страны, в том числе 453 – за последние сутки. Число госпитализаций и тяжелых случаев протекания инфекции снижается, констатируют в министерстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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