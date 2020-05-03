Боевики обстреляли силы ООС в районе Орехово, трое украинских военных получили боевые травмы – штаб

03.05.2020, 13:18, Новости дня

Сегодня боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово Донецкой области, трое украинских военных получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

“По украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы”, – отметили в штабе.

Пострадавшим бойцам оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.

“Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, – сказали в штабе.

Там добавили, что подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям РФ “достойный ответ”. Потери противника уточняются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.