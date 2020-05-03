Эксперт Минздрава призвал ужесточить ограничения и ответственность за нарушения

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03.05.2020, 13:09, Новости дня

О необходимости ужесточить ограничительные меры в качестве меры противодействия распространении коронавирусной инфекции сообщил главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Параллельно он рекомендует повысить ответственность за их нарушение. В числе основных причин роста числа инфицирования Бойцов называет и недостаточную дисциплинированность граждан, говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.

Также главный кардиолог Минздрава считает, что игнорирование режима самоизоляции жителями РФ может привести к негативному развитию эпидемической ситуации в стране. А это, в свою очередь, приведет к росту смертельных исходов. Причем как от коронавируса, так и от других болезней из-за перегрузки системы здравоохранения.

Ранее оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России.



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