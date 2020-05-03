МИД Украины цинично высказался о трагедии в Одессе

03.05.2020, 13:09, Новости дня

Единственной стороной, не заинтересованной в установлении объективной картины трагических событий в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в МИДе Украины назвали Россию. По случаю годовщины трагедии ведомство заявило на своем сайте, что Москва якобы "прятала" одного из главных фигурантов расследования — бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи — и даже "предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции".

Цинизмом и наглостью назвал такие обвинения в адрес РФ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Киев таким образом "по примеру своих заокеанских кураторов" пытается снять с себя ответственность за расследование обстоятельств одесской "Хатыни" и найти оправдание собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора, сообщил он РИА Новости.

Верхом цинизма назвал заявления МИД Украины и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Хотя, отметил он, одним из важных предвыборных обещаний нынешнего президента Владимира Зеленского было именно то, что все эти преступления будут немедленно раскрыты, а преступники будут наказаны.

"Прошел год, и ничего не изменилось. Мы слышим ту же риторику: во всех бедах украинское руководство винит Россию, хотя при чем тут Россия", — сказал Мартынов.

Сознательной акцией устрашения, согласованной с американским посольством, считает трагедию в Доме профсоюзов в Одессе директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Ее целью он называет устранение любого несогласия любого сопротивления с тоталитарной общеукраинской зачисткой.

Заинтересованными в этой истории были в том числе и украинские деятели, считает Погребинский, и, судя по тому, как использовала эту ситуацию в своих интересах "компания (украинского олигарха) Коломойского и прочих бандитов", это уже был совсем не политический, а бизнес-интерес.

2 мая 2014 года в городском Доме профсоюзов в Одессе сгорели заживо десятки человек — противники госпереворота, укрывшиеся в здании от сторонников смены власти. Радикалы подожгли здание и не давали людям выйти. В районе Греческой площади и торгового центра "Афина", на Куликовом поле и в самом Доме профсоюзов тогда погибли 48 человек, около 200 пострадали. Виновные не наказаны до сих пор.