Здоровье президента охраняют на максимальном уровне

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03.05.2020, 13:09, Новости дня

Охрана здоровья президента находится в эти дни на максимально высоком уровне. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана и так на максимально высоком уровне, охрана здоровья. Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности. Она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста", — подчеркнул Песков.

"Именно поэтому президент и работает в таком почти изолированном режим в Ново-Огарево", — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что все меры предосторожности "нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера". "Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", — подчеркнул он.

Вечером 30 апреля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Сейчас глава правительства проходит лечение и чувствует себя нормально.



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