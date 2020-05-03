Исследователи доказали, что коронавирус не передаётся половым путём

03.05.2020, 13:09, Разное

Международной группе исследователей удалось доказать, что коронавирусная инфекция не передается половым путем. Впрочем, все равно стоит помнить, болезнью легко заразиться посредством поцелуев.

В рамках исследования было изучено более 30 образцов спермы китайских пациентов, перенесших коронавирус, но ни в одном из них патоген обнаружить не удалось. Таким образом, очень маловероятно заразиться COVID-19 во время секса, отметил один из ведущих авторов научной работы Джеймс М. Хотлинг. Тем не менее, если болезнь всё же передалась половым путем, нужно учесть будущие последствия для репродуктивного здоровья человека.

Ученые отметили, что не ставили целью убедить жителей любой страны как можно быстрее наладить свою половую жизнь. Напротив, они призывают на время отказаться от поцелуев. К тому же, многим известно, недуг может проявляться не сразу, а лишь через несколько дней, из-за чего свидание во время пандемии коронавируса – очень рискованное дело.