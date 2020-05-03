Лукашенко заявил о невозможности отмены парада 9 Мая

03.05.2020, 13:08, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса; тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Лукашенко.

«Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой, и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались», – сообщил он.

При этом глава государства предупредил организаторов парада, что «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске.

«Отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске… Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством РФ договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», – сказал Лукашенко.

При этом президент уверен, что парад – это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, поскольку в Минске «оно будет организовано как положено».

«Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», – сказал он.

Ранее Лукашенко объяснил «особый путь» Белоруссии в борьбе с коронавирусом.