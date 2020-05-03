Житель Подмосковья напал на полицейских с ножом из-за замечания по выгулу собаки

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03.05.2020, 13:08, Новости дня

Житель подмосковных Озер напал с ножом на двух полицейских из-за сделанного замечания по выгулу собаки, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов сделали замечание жителю подмосковных Озер в связи с «неправильным выгулом собаки во время введенной самоизоляции». Это вызвало агрессию у мужчины, и он «напал на них с ножом, нанеся телесные повреждения», сказал собеседник агентства, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что инцидент произошел 1 мая.

«В полицию поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение с телесными повреждениями поступили два сотрудника полиции. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка», – сказал собеседник.

Напомним, 26 апреля на улице Лестева в Москве полицейские задержали четверых граждан в состоянии алкогольного опьянения, «нарушавших режим самоизоляции». На замечания нарушители не реагировали, а находившаяся при них собака укусила одного из сотрудников полиции за руку.



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